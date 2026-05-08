菊地亜美（35）が8日、東京・渋谷で9日にオープンするブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席。席上で、年末年始に遊びに行ったシンガポールで購入した、シャネルのバッグを公開査定した。菊地は「ずっと欲しかった。金具の部分はゴールドが一般的だけど、シルバーは、なかなかなくて、国内でずっと探しても持っている人の画像を見かけたくらい」と、入手困難なバックだ