Kitchen Base Lei／日替わりプレート 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、疲れを吹き飛ばし元気がでるスタミナグルメです。香川から、ボリューム満点のランチを紹介します。 高松市檀紙町の「Kitchen Base Lei」です。 こちらの名物は、店主こーちゃん特製のカレー。牛スジに牛バラ、野菜に果物を3日間煮込んだコクが深すぎる欧風カレーです。 そして味は