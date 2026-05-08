OpenAIがAIエージェント「Codex」のGoogle Chrome向け拡張機能をリリースしました。ChromeとCodexを組み合わせることで、複雑なデータ入力フローなどの繰り返しのブラウザ作業をAIエージェントに処理させることができます。Codex now works directly in Chrome on macOS and Windows.It’s even better at working with apps and sites in Chrome, and now works in parallel across tabs in the background without taking over y