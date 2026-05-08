「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが８日、米エンターテインメント業界を支える団体「ＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔＣｏｍｍｕｎｉｔｙＦｕｎｄ」が定める最高栄誉の賞「ＭｅｄａｌｏｆＨｏｎｏｒ」を日本人アーティストとして初めて受賞することを発表した。エンターテインメント業界に多大な貢献を果たした人をたたえる賞。１９１０年に設立され、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・