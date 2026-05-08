◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人の森田駿哉投手（２９）が８日、１軍に合流した。この日、試合が行われるバンテリンドームに姿を見せた。１０日の同カード３戦目に今季初登板、初先発する予定となっている。プロ３年目の今季は開幕２軍スタート。ファームで６試合（４先発）に登板し３勝１敗、防御率１・１７と好投を続けていた。４月２５日のファーム・リーグ中日戦で９回完封勝利を挙げ、２