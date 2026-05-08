連休の外出でいつもより食べすぎてしまった…そんなときは、胃に負担をかけずに食べられる「あんかけ豆腐」がおすすめ。豆腐は脂質が少なくやわらかいので、胃を休めたいときにぴったりの食材です。 ▼カニカマあんかけ豆腐 カニカマと豆腐があればすぐ作れる、やさしい味と評判の一品。 ▼子どもも食べやすい◎きのこあんかけ レンチンした豆腐に、きのこあんをかけるレシピ。お子さんでも食べやすい味つけです。 ▼味つけは