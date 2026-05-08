アイドルデュオ・ROIROM（本多大夢・浜川路己）が、8日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。本多が実家の“家業”を明かした。（以下、ネタバレあり）【写真】ROIROM・本多大夢、テレビの前で初飲酒番組終盤、大きな肉の塊から300グラムぴったりを目指して切り分ける「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦した本多。MCのハライチ・澤部佑に「自信はどうですか？」と振られると、本多は手袋