ブックオフグループホールディングスが底堅い動きとなっている。７日の取引終了後に発表した４月度の国内ブックオフ事業売上高で、直営既存店売上高が前年同月比８．６％増となり、３月の同５．５％増を上回る伸び率で６３カ月連続で前年実績を上回ったことを好材料視した買いが下値に入っているようだ。トレーディングカード・ホビー、家電・携帯電話、アパレル、ソフトメディアなどが前年を上回