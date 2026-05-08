クックパッドは後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後０時３０分ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高は１２億６７００万円（前年同期比７．７％減）、最終損益は４億１７００万円の赤字（前年同期は１億１１００万円の黒字）だったとしており、これを嫌気した売りが出ている。レシピサービスにおけるプレミアムサービス会員の減少を主因として売り上げが前年同期