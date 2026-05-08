かりゆし58が、2026年秋にニューアルバムをリリース。さらに、全国ホールツアーを開催する。 （関連：かりゆし58、結成20周年記念トリビュートアルバム対バンツアー最終公演レポORANGE RANGEと繰り広げた“夢みたいな時間”） 今年2月22日にデビュー20周年を迎えたかりゆし58。5月8日（かりゆしの日）となる本日、アルバムリリースと15年ぶりとなる全国ツアー開催