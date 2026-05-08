韓国で面識のない女子高生を凶器で殺害した20代の男が拘束審査に出廷した。【画像】「もう生きたくないという顔…」見知らぬ女性を刺殺した韓国人男、身元情報が公開光州（クァンジュ）地裁は5月7日午前、殺人および殺人未遂などの容疑で逮捕された20代の男に対し、拘束前被疑者尋問（令状実質審査）を行った。この日、マスク姿で裁判所に出廷した男は警察の護送車から降りると、「容疑を認めるか」「遺族に言いたいことはあるか」