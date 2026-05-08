J２の徳島ヴォルティスは５月８日、ゲルト・エンゲルス監督との契約解除を発表した。69歳のドイツ人指揮官は、2025年に徳島のヘッドコーチに就任し、今季に監督に昇格。しかし、今月５日に休養が公表されていた。チームはJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST-Aで、15節を終えて９勝５敗。PK戦負けは１試合のみで２位につけていた。徳島を去るエンゲルス監督は、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメ