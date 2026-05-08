ＪＦＥホールディングス [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比23.6％減の701億円になったが、27年3月期は前期比2.1倍の1500億円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は92.7億円の黒字(前年同期は82.3億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.7％→1.3％に改善した。 株探ニュース