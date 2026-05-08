三洋工業 [東証Ｓ] が5月8日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→20.4億円(前の期は22.8億円)に20.0％上方修正し、減益率が25.6％減→10.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11億円→14.4億円(前年同期は14.8億円)に30.9％増額し、減益率が25.7％減→2.7％減に縮小する計算に