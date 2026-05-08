ニッコンホールディングス [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.7％増の248億円になり、27年3月期も前期比10.7％増の275億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を74円→75円(前の期は81円)に増額し、今期も前期比37円増の112円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4