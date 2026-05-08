兼松 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比18.4％増の325億円になり、27年3月期も前期比7.6％増の350億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を88.75円→91.75円(前の期は1→2の株式分割前で105円)に増額し、今期は70円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は11.1％増配とす