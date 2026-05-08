立川ブラインド工業 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比18.6％増の16億円に伸び、1-6月期(上期)計画の24億円に対する進捗率は66.8％となり、5年平均の65.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.7％→13.8％に上昇した。 株探ニュース