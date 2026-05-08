鶴見製作所 [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の113億円→136億円(前の期は104億円)に20.4％上方修正し、増益率が7.7％増→29.7％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の78億円→51.6億円(前の期は87.8億円)に33.8％下方修正し、減益率が11.2％減→41.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正