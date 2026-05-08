オートウェーブ [東証Ｓ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比11.4％増の4億5800万円に伸びたが、27年3月期は前期比12.7％減の4億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.8％減の9800万円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.7％→2.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース