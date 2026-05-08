ダイトウボウ [東証Ｓ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％減の1億1600万円になったが、27年3月期は前期比63.8％増の1億9000万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の3400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.4％→7.7％に改善した。 株探ニュース