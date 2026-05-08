日本ヒューム [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比24.6％増の37.9億円になり、27年3月期も前期比7.9％増の41億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は26円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は8.3％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は7.8億円の黒字(前年同期は0.5億円の