大竹市で7日、自宅に火をつけて全焼させたとして50歳の無職の男が逮捕されました。放火の疑いで逮捕されたのは、大竹市玖波の無職の男（50）です。警察と消防によると男は7日午後6時半ごろ、2階建ての自宅に火をつけた疑いです。調べに対し容疑を認めています。火は約3時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅が全焼しました。けが人はいませんでした。男は両親と3人暮らしで、現場にかけつけた警察官が避難してい