台湾メディアの自由時報は7日、日本のホテルで宿泊開始日が過ぎてからキャンセル（返金）を申し込んだ中国人の例を紹介した。日本旅行情報などを紹介する台湾のフェイスブックアカウント「日本省銭小站」はこのほど、日本を旅行する予定だったという中国人ユーザーのとあるSNS投稿を紹介した。それによると、同ユーザーは数カ月前に5月2〜7日の予定で日本のホテルに宿泊予約していた。その後、日本旅行に行かないことになったが、