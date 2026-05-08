東方神起が4月25日と26日、自身3度目となる日産スタジアム公演「東方神起20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催。同公演のオフィシャルレポートが到着した。【画像】圧巻のパフォーマンスを見せた東方神起（写真多数）■オフィシャルレポート日本デビュー20周年を迎えた東方神起が、4月25日、26日の2日間にわたり、アニバーサリーイヤーを締めくくる記念ライブ「東方神起 20th Anniversary LIVE IN N