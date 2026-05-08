日本ソフトテニス連盟は8日、32年ぶりの日本開催となるアジア大会愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）の日本代表内定選手男女各10人を発表した。すでに、男子は前回の中国・杭州大会（23年）で日本人史上初の3冠を達成した上松俊貴（27、NTT西日本）、女子は宮前希帆（20、ワタキューセイモア） が代表に内定していて全員が出そろった。ソフトテニスは日本発祥のスポーツで、硬式テニスと違いゴムボールを使用するため回転がかかりや