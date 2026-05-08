米国に否定的な人が肯定的な人よりどれだけ多いか【ロンドン共同】民主主義の現状を分析した世界最大の年次調査「民主主義認識指数」の2026年版の概要が8日公表された。主要国別の印象を問う設問で、欧州を中心に米国に対する評価が前年に比べて大幅に悪化した。トランプ大統領が米欧同盟を軽視し、イラン攻撃の対応などを巡り欧州各国を繰り返し批判していることが理由とみられる。調査は今年3〜4月、北大西洋条約機構（NATO