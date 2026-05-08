京都府南丹市で小学生の息子を殺害した疑いで再逮捕された父親は、学校へ送る車内などで息子と口論となり、その後、殺害したとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。記者「安達容疑者を乗せた車が南丹署を出発します」安達優季容疑者（37）は息子の結希さん（当時11）の首を絞めつけるなどして殺害した疑いで、きょう送検されました。捜査関係者によりますと、安達容疑者は3月23日の朝、結希さんを学校まで送っていく