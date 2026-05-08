7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが8日、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAで結成3周年を記念した初写真集「SUGAR AND HUES」（宝島社）の発売記念イベントを行った。メンバーの希望からタイ・バンコクで撮影。タイの民族衣装やビーチでの撮影など、普段は見ることのできない一面が詰まっている。主な一問一答は以下の通り。−タイトルに込めた思いは福山梨乃（28）「SUGAR AND HUES」の「HUES」には色調とか色彩という意味が込