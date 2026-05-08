Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。革製品って、ケアが大変、重い、硬いみたいなイメージありますよね。でも、このバッグはちょっと違いました。兵庫県たつの市の皮革製造メーカーに眠るデッドストック革を再利用することで生まれた「まいにちレザートート」。本革製なのに重さ約400gという、手軽さに特長があるアイテムです。捨てない。使い続けると