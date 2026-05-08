女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」は８日、ＤＡＳＨ・チサコが妊娠したことを発表した。本人と協議の結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定していた大会を欠場する。団体は「新しい命を授かったことは、団体としても大変喜ばしく、心より祝福しております。長年にわたりリングの最前線で闘い続けてきたＤＡＳＨ・チサコにとって、この決断は決して簡単なものではありませんでした。それでも今は、自身の身体、そし