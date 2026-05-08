Image: Tiffany & Co. 高級宝飾ブランドのTiffany & Co.（ティファニー）が、「シンギング バード オン ア クロック」なる置時計を発表しました。豪華なだけでなく機構も精巧このモデルのケース天面には、18Kイエローゴールドで作られた巣の上にバードが佇んでいます。このバードはチタンおよび18Kイエローゴールド製で、418石のダイヤモンド（計1.43カラット）が全身を覆う超豪華