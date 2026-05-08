７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が８日、都内で初の写真集「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集ＳＵＧＡＲＡＮＤＨＵＥＳ」（宝島社）の発売記念イベントに登場した。デビュー３周年を記念した写真集で、タイのバンコクで撮影されたもの。この撮影以前にメンバーでタイに行ったことがあるという村川緋杏は「以前は延長コードが爆発したり、海外のご飯になれなくて、みんなで