塩分より危険！血圧と糖の罠高血圧に注意が必要なのはシニア世代だけではない。普段の何気ない水分補給などが、高血圧につながる可能性があるのだ。高血圧対策といえば「減塩」が欠かせない。だが、諏訪中央病院の鎌田實名誉院長はこう警鐘を鳴らす。「最近は塩分より、糖分のほうが高血圧を起こすことがわかってきました」砂糖に含まれるフルクトース（果糖）が肝臓の尿細管に作用してナトリウムの再吸収を促し、血圧を上昇させ