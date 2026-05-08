ドラマ版「ハリー・ポッター」のシーズン2制作が決定した。J.K.ローリングによる人気小説のドラマ版は、「ハリー・ポッターと賢者の石」が今年のクリスマスシーズンに放送開始となる予定だが、全7シーズンを当初から視野に入れている中、「ハリー・ポッターと秘密の部屋」を原作とする次シーズンの制作が正式に決定したという。 【写真】ドラマ版「ハリ