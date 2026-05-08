社会課題解決のインフラとして持続可能なスポーツ文化を築く日本サッカー協会（JFA）は5月8日、2026年から2031年を対象とする中長期の指針「JFA成長戦略2026-2031〜サッカーで未来をつくる〜」を発表した。本戦略では、「競技面での成果」「女子サッカーの拡大」「社会的価値の創出」の3つをBIG GOALに設定した。5つの柱（Japan’s Way、女子全体戦略、都道府県FA発展戦略、パートナーシップ戦略、国際戦略）と、3つの梁（組織