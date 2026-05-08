うなぎ処 うな市 倉敷店／うなぎ御膳 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、疲れを吹き飛ばし元気がでるスタミナグルメです。岡山から、スタミナ料理の代名詞、贅沢な「うなぎ料理」を紹介します。 倉敷市の「うなぎ処 うな市」は、4月11日にオープンしたばかりの「うなぎ料理」の専門店です。新しい店内でゆっくり「うなぎ料理」を味わうことができます。 看板メニューは「うな