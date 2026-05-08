映画『山口くんはワルくない』の大阪最速試写会舞台あいさつが7日に行われ、主人公・山口くんを演じた主演・高橋恭平、ヒロイン・篠原皐役の高橋ひかる、皐とまさかの恋のライバルとなる石崎琳央役の岩瀬洋志に加え、3人のクラスメイトで野中秋役を演じたAmBitiousの永岡蓮王も登場した。【写真】AmBitiousの永岡蓮王も登場！高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』大阪最速試写会舞台あいさつの様子斉木優による同名少女