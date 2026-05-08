ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が７日（日本時間８日）、自身のインスタグラムに新規投稿。生まれたばかりの長女・ロンドンちゃんを抱っこするシーンを公開した。４月１９日に第４子として生を受けたロンドンちゃん。妻・チェルシーさんは「ダディが１週間の遠征を終えて帰ってきた」と記し、フリーマンが抱っこしてキスする様子などを撮影。グラウンドでは見られない優しい表情を浮かべており、すっかりパパの顔だ。