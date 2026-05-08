お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。ギャラ交渉の難しさを嘆いた。同番組では、20代から50代の男女1000人に聞いたアンケート結果を公開。「物価高の中で給料が上がった」と答えたのが25.1パーセントとの数字に、経済アナリストの馬渕磨理子氏は「一部の上がったという方は、恐らく大企業の方」と推測した。そして国は企業に対し、5パー