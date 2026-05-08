今年設立80周年のカナカンは、周年を記念した地域貢献活動の一環で、石川県奥能登地域の輪島市など2市3町の小学校21校へ電子黒板一式などを寄贈した。4月22日、谷口英樹社長が穴水町の大間順子教育長へ目録を贈呈し、同町内の小学校で授業における活用状況を視察した。同地域は、24年1月1日に発生した能登半島地震などの大規模災害からの復興途中で、以前に比べ子どもの数が減少している状況。今回の電子黒板の寄贈は、教育