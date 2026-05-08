日清食品は、トヨタ自動車の実証実験都市「Toyota Woven City（トヨタ・ウーブン・シティ）」（静岡県裾野市）でおいしさと栄養を両立させた最適化栄養食の研究開発を進めている。最適化栄養食とは、主要な栄養素がバランスよく適切に調整された食を指す。日清食品独自の栄養最適化テクノロジーを活用することで、普段の食事と同じ見た目で「カロリー・糖質・塩分・脂質を適切にコントロール」「P（たんぱく質）F（脂質）C（炭