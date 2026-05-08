ニューヨークという都市は、常に新しい価値観を受け入れながら、その一方で歴史的建築やカルチャーの記憶を積み重ねてきました。ISSEY MIYAKE は5月8日、ニューヨーク・マディソン地区に新たな旗艦店をオープンしました。Courtesy of ISSEY MIYAKE場所は、マディソンアベニューと26丁目の角。建築家 キャス・ギルバート（Cass Gilbert） が設計した歴史的建築「ニューヨークライフビル」の1階に位置し、マディソンスクエアパークを