京都府南丹市で小学生の息子を殺害した疑いで再逮捕された父親は、学校へ送る車内などで息子と口論となり、その後、殺害したとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。 安達優季容疑者(37)は、息子の結希さん（当時11）の首を絞め付けるなどして殺害した疑いで、8日送検されました。 捜査関係者によりますと、安達容疑者は3月23日の朝、結希さんを学校まで送っていく車内などで口論となり、自宅近くの公衆トイレで殺害