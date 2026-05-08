ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が7日のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演。「ドン・キホーテ」で買い物する姿が放送された。現在スロベニアを拠点に生活している高梨。帰国中には同店でインスタントの味噌汁やご飯のお供など、日本の味を購入して海外に持ち帰っていると語り、お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつと共に買い物した。高梨が一時帰国中に必ず買うと紹介され