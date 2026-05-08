Appleには、学生や教職員であれば通常よりも安い価格でMacやiPadなどの製品を購入できる、教育割引があります。この割引は、PTA役員として活動している保護者も対象になるのです。 本記事では、Appleの教育割引は通常価格と比べてどれくらい安くMacやiPadを買うことができるのか、どんな人が対象になるのか、教育割引を使って製品を購入する方法についても解説します。 教育割引でiPadがいくら安くなるの？ Apple