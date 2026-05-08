ゴールデンウィーク（GW）などの大型連休の家族旅行に向けて、LCC（格安航空会社）で総額8万円の航空券を予約したのに、出発直前に子どもが突然発熱してしまったという家庭もあるのではないでしょうか。 泣く泣くキャンセル手続きをしようとしたら、「払い戻し不可」と表示されてショックを受けた、という人もいるかもしれません。 本記事では、LCC特有のキャンセルルールの落とし穴と大手航空会