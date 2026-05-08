日本では、国が国民や企業から税金を徴収してさまざまな事業を運営しています。税金の仕組みがあることで、生活インフラや教育、生活を支えるサービスなどが保たれています。 税金のスペシャリストとして公平な税制運用を支えている職業が「国税専門官」です。繁忙期である確定申告の時期を終え、業務がひと段落する頃でしょう。 本記事では、国税専門官の仕事内容や年収をご紹介します。 国税専門官