【「バイオハザード レクイエム」：LEON MUST DIE FOREVER】 5月8日配信 カプコンは5月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用サバイバルホラー「バイオハザード レクイエム」について、新コンテンツ「LEON MUST DIE FOREVER」を追加した。 本日5月8日に「バイオハザード レクイエム」の各機種へ向けたアップデートが