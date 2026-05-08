LE SSERAFIMが、新アルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』の音源の一部をサプライズ公開し、カムバックへの期待感を高めた。5月8日午前0時、LE SSERAFIMはHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』のティザー映像「Just BOOMPALA」を公開した。【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、大胆イメチェンに反響映像は、チェウォンとユンジンのツーショットで始まる。2人