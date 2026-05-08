SEVENTEENのホシが、兵役中に心温まるニュースを伝えた。忠清（チュンチョン）南道・愛の実社会福祉共同募金会は5月8日、「ホシが『為国献身・戦友愛基金』に1000万ウォンを寄付した」と明らかにした。【写真】ホシ、“軍服姿”の凛々しい近況「為国献身・戦友愛基金」は、軍将兵を支援するために設けられた基金で、軍服務中の事故や病気で殉職・負傷した将兵やその家族を支援している。ホシは先月、同基金に本名のクォン・スニョ